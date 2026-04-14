Circa cinquecento tifosi hanno accolto Alieu Njie e Nikola Vlasic al meet & greet organizzato dal Torino presso la Rinascente di via Lagrange. I due giocatori sono arrivati alle 17.30, concedendosi a foto e autografi con i sostenitori. Un’ondata di affetto per i due giocatori granata pochi giorni dopo la vittoria al Grande Torino contro l'Hellas Verona, la quarta dell'era D'Aversa. Vlasic, capitano (in assenza di Zapata) e pilastro del Torino, quest'anno si è caricato la squadra sulle spalle diventando insostituibile nello scacchiere granata prima con Baroni e poi con l'ex tecnico dell'Empoli. Storia diversa per Njie, che nonostante il gol al Bentegodi nel girone d'andata, ha visto poco il campo. Lo svedese, in queste ultime uscite stagionali, punta a convincere l'allenatore abruzzese a puntare su di lui e convincerlo a gettarlo nella mischia, cosa che potrebbe avvenire già domenica contro la Cremonese nel match in programma alle 12.30 allo Zini.

IL VIDEO DEL MEET & GREET