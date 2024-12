Torino, a Superga dei super ospiti del calcio inglese

Le quattro leggende dal calcio inglese in visita a Superga

Roy Keane, Ian Wright, Jamie Carragher e Gary Neville. Quattro figure storiche del calcio inglese hanno fatto visita alla Basilica di Superga per un programma televisivo che li vede coinvolti, The Overlap. I quattro inglesi nello show visitano luoghi storici del calcio mondiale e anche posti a loro cari per la carriera. L'episodio è incentrato proprio sulla loro visita a Superga, rievocando così il ricordo mai spento del Grande Torino.