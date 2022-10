Torino, Andrea Menghini riparte dalla Sicilia: è il nuovo allenatore del Comiso

Dopo tanti anni passati in granata, Andrea Menghini ha iniziato una nuova avventura: l'ex giocatore e allenatore delle giovanili del Torino è infatti approdato sulla panchina del Comiso, squadra che milita in Eccellenza siciliana. Esordio molto positivo per Menghini, che domenica ha trovato la prima vittoria nella trasferta sul campo del Città di Aci Catena spingendo il Comiso ai margini della zona playout. Prima di chiudere la carriera al Livorno in Serie C, Menghini aveva collezionato tre presenze in Serie A con la maglia del Torino nella stagione 1987/88; da allenatore ha vissuto una lunga carriera nelle giovanili granata, e aveva guidato l'Under 17 prima delle dimissioni nell'estate del 2021.