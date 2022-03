Torino, auguri a Soualiho Meité: l’ex granata compie oggi 28 anni

Il 17 marzo del 1994 nasceva l'ex centrocampista del Toro Soualiho Meité

Nato a Parigi il 17 marzo 1994, Soualiho Meité è oggi un giocatore, centrocampista, del Benfica, club portoghese. Cresciuto nelle giovanili dell'Auxerre, nel 2011 esordisce in prima squadra con la maglia dell'omonimo club, per poi passare, nel 2013, a vestire la maglia del Lilla, club con il quale - nel 2015 - esordirà anche in Champions League. Nella stagione 2016-17 passa in prestito in Belgio, al Zulte Waregem, per poi passare a vestire la maglia del Monaco nel 2017, club in cui resterà per mezza stagione prima di essere trasferito al Bordeaux. Tornato a Monaco, termina definitivamente la sua esperienza in Francia e approda al Torino, club con il quale giocherà fino al 2021. Dopo un rendimento negativo, la società granata lo manda in prestito al Milan, con il quale giocherà per l'intera stagione. Tornato a Torino, viene ceduto a titolo definitivo al Benfica per la stagione 2021-22. In granata, nel complesso, Soualiho Meité ha totalizzato 94 presenze e 3 reti.