Torino, Bremer a Mourinho: “Dove vado? Non lo so ancora”

Le parole di Bremer in una chiacchierata con Mourinho in occasione del match contro la Roma

Al termine della partita contro la Roma, Mourinho è andato a congratularsi con Gleison Bremer, che ha chiuso la stagione con il riconoscimento di miglior difensore della Serie A per la stagione 2021/22. I due, ripresi dal giornalista Andersinho Marques, hanno scherzato in portoghese, con il tecnico giallorosso che ha raggiunto Bremer approfittando dell'occasione per chiedergli del suo futuro. "Lo sai già dove vai?" ha provato a indagare Mourinho. Il difensore brasiliano ha risposto con una risata, spiegando poi al tecnico di non aver ancora fatto una scelta: "Non lo so ancora". La risposta di Mourinho: "Vai per una strada buona".