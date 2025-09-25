tor mondo granata Torino Club Verbania: ospiti Bruno e Beccaria, presenta Gino Strippoli

Torino Club Verbania: ospiti Bruno e Beccaria, presenta Gino Strippoli

Cena al Torino Club Verbania con Strippoli, Bruno e Beccaria
Eugenio Gammarino

Grande serata al Torino Club di Verbania. Sabato 11 ottobre alle ore 20.00 al ristorante Cicin di Casale Corte Certo, avrà luogo una cena dove Gino Strippoli presenterà la serata insieme a due ospiti: Pasquale Bruno e Domenico Beccaria. Il Toro Club Verbania invita tutti i tifosi e simpatizzanti granata per la cena, con il devoluto che sarà dato per il Museo del Torino per la sua costruzione allo Stadio Filadelfia.

