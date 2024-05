Torino FC Academy e 100% UGI insieme per il Torneo dell’Amicizia

Una giornata di sport e di solidarietà in collaborazione con i Toro Club, evento in programma il 1° giugno 2024 alle ore 13:30 allo stadio Filadelfia

Il Torino FC e Casa UGI insieme per il Torneo dell'Amicizia. Una giornata di sport e di solidarietà in collaborazione con i Toro Club, evento in programma il 1° giugno 2024 alle ore 13:30 allo stadio Filadelfia. Al torneo prenderanno parte la squadra 100% UGI (la prima squadra di calcio formata esclusivamente da adolescenti guariti da un tumore) e squadre del Torino FC Academy. L'evento calcistico sarà presentato da Stefano Venneri, speaker del Torino FC, e prenderanno parte all'iniziativa importanti ospiti del mondo granata. L'ingresso richiede un'offerta minima di 5 euro e il ricavato della giornata sarà devoluto all'UGI per l'allestimento del Centro Riabilitativo Multidisciplinare.