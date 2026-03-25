Torino Fd, annunciato Simeone come nuovo testimonial: le ultime

Giovanni Simeone è il nuovo testimonial del Torino Fd. L'attaccante argentino sarà il nuovo partner delle squadre che fanno parte del Torino For Disabled, ovvero la prima squadra di calcio per ragazzi con disabilità ad essere riconosciuta da un club professionistico. Ad annunciarlo è la stesso sodalizio con un post sui propri profili social che ritrae il Cholito in posa con una maglia granata della fondazione con il numero 8. A seguire il messaggio sui social.