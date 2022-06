Torino FD, i granata trionfano ancora: vittoria nel Memorial Labita Lucia

Il Torino ha conquistato il primo posto al Labita Lucia, battendo il Parma in finale 4-1. Durante il torneo i granata sono stati praticamente impeccabili. Nella mattinata di sabato tutti trionfi: dal 6-0 contro la Pro Vercelli, al 4-1 contro la Reggiana per chiudere con un 4-2 ai danni della formazione mista di Parma B e Torino B. Nel pomeriggio un primo pari nel match con i Ness1Escluso terminato sul 2-2 e la sconfitta contro il Parma per 3-2. Quell'unico ko è stato però subito riscattato il giorno successivo. Dopo la vittoria in semifinale per 6-0 contro i Ness1Escluso di Modena - a segno Alessandro Genta e Mirko Scrivano con due doppiette, seguiti da Mattia Mastrojeni e Vincenzo Pavone -, il Torino si è ritrovato ad affrontare nuovamente il Parma, questa volta però in finale. I granata erano chiamati alla rivalsa e non hanno concesso nessuna possibilità di replica, aggiudicandosi il trofeo con un netto 4-1, firmato da Scrivano, Mastrojeni, Said El Kabbouri e Andrea Valenti. Al termine del torneo, i partecipanti sono stati premiati dall'assessore allo sport Daniele Demaria, entusiasta per la partecipazione: "Mi complimento con il Torino Fd per aver organizzato questa bella manifestazione. Ho visto un ottimo calcio e soprattutto ragazzi con disabilità divertirsi. Una bella lezione di integrazione".