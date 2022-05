Torino, fiocco rosa per Linetty: è nata Ines

Si allarga la famiglia Linetty: il centrocampista granata celebra sui social la nascita della figlia Ines

Karol Linetty è diventato papà per la seconda volta. Il centrocampista granata ha condiviso nel primo pomeriggio su Instagram una foto della compagna, Wioletta, che ha posato sorridente con in braccio la piccola Ines, nata a tre anni di distanza dalla primogenita della coppia, Sofia. "La nostra famiglia si è allargata - ha commentato Linetty in polacco - Benvenuta al mondo Ines, ti amo Wioletta". Sotto il post, arrivano anche i commenti dei compagni granata: Bremer, Ricci e Vojvoda sono stati i primi a congratularsi pubblicamente con la coppia.