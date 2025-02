Torino-Genoa, nell’intervallo del match si esibirà l’artista Kronos

Sabato 8 febbraio, andrà in scena Torino-Genoa e durante l'intervallo del match l'artista Kronos si esibirà sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico Grande Torino con il brano "Una bandiera". Si tratterà di nn momento speciale che vedrà l'artista indossare per l'occasione una maglia unica, autografata dai giocatori del Torino FC.

Si tratterà di una grande opportunità per unire la passione per il calcio alla solidarietà, contribuendo a una causa importante per la salute dei bambini. Vi invitiamo a partecipare numerosi, per sostenere un tema che tocca il cuore di tutti.