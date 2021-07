Le vacanze dei giocatori del Torino sono quasi agli sgoccioli. La data per il rientro è già fissata: martedì 6 e mercoledì 7 luglio i granata si sottoporranno ai controlli medici a Torino, giovedì ci sarà il primo allenamento con Ivan Juric. C'è chi si aggregherà successivamente al gruppo e potrà godersi ancora qualche giorno di vacanza, chi invece ha già in mano il passaporto per tornare allo Stadio Olimpico e chi si sta già allenando...