Il Filadelfia continua a vivere nel ricordo del popolo granata. Uno stadio che evoca nei tifosi sensazioni e memorie immortali, teatro di tante battaglie, di tante vittorie e di tante sconfitte. Un viaggio che Graziella Grasso ha deciso di raccontare nel libro "All'ombra del Filadelfia".

Un viaggio nella memoria di Torino attraverso gli occhi di Graziella, insegnante e testimone diretta. Tra queste pagine rivivono le storie e l'identità di Borgo Filadelfia, unite dal legame fortissimo con il leggendario stadio del Grande Torino. Un omaggio ad un popolo storico come quello granata.

La presentazione del libro avverrà il 7 maggio alle ore 17.30 presso Fragole & Barbera in via Filadelfia 41, a Torino. "La storia non è solo ciò che è accaduto...è ciò che scegliamo di ricordare".