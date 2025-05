Torino, il 16 maggio 1955 nasceva l’ex portiere granata Claudio Garella

Il 16 maggio del 1955 nasceva a Torino Claudio Garella, ex portiere cresciuto nelle giovanili granata e che si è distinto nel mondo del calcio non solo per i suoi successi nella massima serie, ma anche e soprattutto per i suoi modi davvero originali di parare, che gli hanno riservato un ricordo del tutto particolare tra gli appassionati. Cresciuto nelle giovanili del Toro, esordisce in granata con la prima squadra il 28 gennaio del 1973 contro il Vicenza, in una stagione dove titolare tra i pali c'era il grande Castellini, che impediva a Garella di partire dal primo minuto. Quella fu la sua unica ed ultima presenza nella città della Mole, dal momento che in seguito si trasferisce al Casale e poi affronta numerose sfide in giro per l'Italia calcistica: prima ancora in Piemonte, con la maglia del Novara, poi in giro per la penisola.