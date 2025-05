Torino, 43 anni fa l’esordio di Cravero in maglia granata

L'ex calciatore del Torino Roberto Cravero, cresciuto calcisticamente nel club granata e quel che oggi definiamo tutti un "ragazzo del Filadelfia", il 16 maggio 1982 fece il suo esordio con la maglia granata. L'ex difensore nativo di Venaria Reale, indossò per la prima volta la casacca granata in occasione di un Torino-Como. In panchina sedeva Massimo Giacomini e la partita terminò con un pareggio a reti bianche. Quella fu l'unica presenza di Cravero al Torino nelle sue prime due stagioni in prima squadra. L'anno dopo fu girato in prestito al Cesena per farsi le ossa per due campionati. Nel 1985 ritornò in Piemonte e, dopo un'annata in cui disputò solo otto presenze, fu promosso titolare e capitano da Gigi Radice in quella successiva.