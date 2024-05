Torino, il 16 maggio del 1976 il settimo scudetto vinto dai granata

Il 16 maggio di 48 anni fa il Torino allenato da Gigi Radice vinse il settimo scudetto dalla storia, il primo dopo la tragedia di Superga. Con l'1-1 al Comunale contro il Cesena (al 61' Pulici, al 71' autogol di Mozzini), il Toro guidato da Gigi Radice divenne campione d'Italia per la settima volta nella sua storia. Fu il primo scudetto vinto dopo la tragedia di Superga e resta l'ultimo campionato conquistato dai granata. Il Torino arrivò primo con due punti di vantaggio sulla Juventus, sconfitta per 1 a 0 a Perugia. Capocannoniere di quella stagione fu proprio l'attaccante granata Paolino Pulici, che segnò 21 reti in 30 partite.