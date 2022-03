Torino, il 2 marzo 1886 nasceva il leggendario Vittorio Pozzo

136 anni fa nasceva l'ex giocatore ed allenatore del Torino Vittorio Pozzo

Nato e cresciuto a Torino, Vittorio Pozzo è stato giocatore ed allenatore del club granata e Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, con la quale ha vinto due Coppe del Mondo consecutive - nel 1934 e nel 1938. Nel 1906 inizia a far parte del Toro, arrivato dal Grasshoppers, e ci rimane fino al 1911, giocando così 5 stagioni consecutive in maglia granata. Nel 1912 torna nel club piemontese, ma come allenatore, in seguito al suo ritiro: resta l'allenatore della squadra fino al 1922, fino a quando non lo nominano Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Nel 1986 gli viene poi intitolato lo Stadio Comunale di Torino, oggi Stadio Olimpico Grande Torino.