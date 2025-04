Torino, il 4 maggio tra memoria e protesta: la marcia dei tifosi verso Superga

Il 4 maggio si avvicina e come ogni anno la squadra e i tifosi si riuniranno per questa data storica nel ricordo dei caduti di Superga. Quest’anno, però, con una novità: un pellegrinaggio organizzato verso la Basilica. Il popolo granata ha deciso di marciare verso Superga come simbolo di contestazione nei confronti di una società che, per molti, non rappresenta i valori del Toro. La Curva Maratona, il settore Primavera e numerosi Toro Club di tutta Italia hanno infatti diramato un comunicato congiunto, annunciando una mobilitazione organizzata. Con l'obiettivo di marciare verso il colle in onore del Grande Torino e in contestazione contro il Presidente. Il ritrovo è previsto per le ore 10:00 davanti al Bar Norman in Via Pietro Micca 22, dove avrà inizio la manifestazione a tinte granata che porterà a Superga. Di seguito il comunicato.