Torino, il cuore di tifosi e club: ecco i gesti che scaldano il Natale granata

A Natale le polemiche e i dissapori si mettono da parte: il periodo delle feste è e deve essere anche un momento per aprire il cuore e destinare gesti di solidarietà (che a dire il vero andrebbero fatti con buona frequenza, e non solo una volta l’anno). Da questo punto di vista il Torino e i suoi tifosi non deludono mai: il cuore granata è grande anche in questo e non sono mancate anche in questi giorni le storie di solidarietà da raccontare perché siano da esempio a tutti. In questo articolo andiamo a renderne note alcune, in un elenco probabilmente non esaustivo: i promotori di altre idee benefiche che dovessero essere state trascurate sono pregati di segnalarlo a redazione@toronews.net.