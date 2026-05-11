Il Torino non ha una storia normale, come possono essere altre. I colori granata e il suo nome racchiudono tanto altro, che va dal senso di appartenenza fino alla sofferenza. Colori che riescono ad unire indifferentemente dalla geografia.

Il sindaco dell'Aquila Biondi racconta la propria passione per il Torino e lo fa con ToroStoria: "Non si tratta di una squadra come le altre, non ha una collocazione geografica. Chi è a Torino o a pochi chilometri dal Filadelfia sente di più lo spirito d'appartenenza, ma anche chi è lontano percepisce la forza della maglia granata. La mia passione è irrazionale, un attaccamento viscerale: una notte non riuscivo a dormire e facevo zapping sulla TV, prima di quelle a pagamento. A Sportitalia stavano facendo vedere un derby: sapevo perfettamente il risultato, eppure ero coinvolto come se fosse la prima volta. È una cosa che non si può descrivere a parola". Poi una battuta: "Mia moglie mi ha minacciato di disdire l'abbonamento alla pay tv. Ha paura che con l'avanzare dell'età io possa rimanerci secco davanti ad una partita del Torino".

Perché il Torino unisce anche a tanti chilometri di distanza.