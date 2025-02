Torino, la Maratona: “Tornano le bandiere, nonostante la società vergognosa”

Negli ultimi mesi si è assistito ad un tifo fatto della sola voce della piazza granata, che, unita nella contestazione contro la società, ha addobbato lo stadio con l'unico messaggio "Solo per la maglia". A partire da oggi, venerdì 21 febbraio, come da comunicato ufficiale della Curva Maratona (visibile in fondo all'articolo), il tifo granata tornerà a supportare la propria squadra anche con bandiere e striscioni. Questo, come il comunicato esplicita in modo chiaro, non per via di una pausa dalla contestazione, che "continuerà ad oltranza verso questa società vergognosa", ma perché "l'amore che proviamo per i nostri colori va oltre tutto e tutti". Un messaggio chiaro da parte della Maratona, che tornerà quindi a far risplendere vessilli granata a partire dalla sfida di domani contro il Milan. Di seguito il comunicato.