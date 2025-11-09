Torino, le condizioni di Don Robella: intervento riuscito, condizioni critiche

Non sta mancando l'affetto da parte del mondo granata verso Don Robella, tifoso della squadra piemontese e figura di riferimento del club granata.
MONDO GRANATA
Il cappellano del Torino, don Riccardo Robella, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di sei ore in seguito al grave incidente avvenuto la sera del 6 novembre sull’A6 Torino–Savona. L’operazione, finalizzata alla stabilizzazione di una lesione vertebrale, è riuscita ma le condizioni del sacerdote restano critiche. Attualmente don Robella è ricoverato al CTO di Torino, in prognosi riservata e costantemente monitorato. Nei prossimi giorni i medici tenteranno di svegliarlo gradualmente.
Quella sera il cappellano della squadra granata stava rientrando da Mondovì, dove si era recato per un incontro con un club di tifosi del Toro. Secondo le prime ricostruzioni l'auto dove viaggiava il parroco è stata tamponata da una seconda vettura prima del casello autostradale, ribaltandosi più volte.
Non sta mancando l'affetto da parte del mondo granata verso Don Robella, tifoso della squadra piemontese e figura di riferimento del club granata.
