tor mondo granata Torino, le condizioni di Don Robella: intervento riuscito, condizioni critiche

MONDO GRANATA

Torino, le condizioni di Don Robella: intervento riuscito, condizioni critiche

Torino, le condizioni di Don Robella: intervento riuscito, condizioni critiche - immagine 1
Le ultime notizie sul cappellano del Toro
Piero Coletta

Il cappellano del Torino, don Riccardo Robella, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di sei ore in seguito al grave incidente avvenuto la sera del 6 novembre sull’A6 Torino–Savona. L’operazione, finalizzata alla stabilizzazione di una lesione vertebrale, è riuscita ma le condizioni del sacerdote restano critiche. Attualmente don Robella è ricoverato al CTO di Torino, in prognosi riservata e costantemente monitorato. Nei prossimi giorni i medici tenteranno di svegliarlo gradualmente.

Quella sera il cappellano della squadra granata stava rientrando da Mondovì, dove si era recato per un incontro con un club di tifosi del Toro. Secondo le prime ricostruzioni l'auto dove viaggiava il parroco è stata tamponata da una seconda vettura prima del casello autostradale, ribaltandosi più volte.

LEGGI ANCHE

Non sta mancando l'affetto da parte del mondo granata verso Don Robella, tifoso della squadra piemontese e figura di riferimento del club granata.

 

Leggi anche
Lutto nella famiglia granata: scomparso Enzo Zeppieri, papà di Michael
Paura per don Robella: il cappellano del Toro grave dopo un incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA