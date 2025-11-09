Torino, le condizioni di Don Robella: intervento riuscito, condizioni critiche

Il cappellano del Torino, don Riccardo Robella, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di sei ore in seguito al grave incidente avvenuto la sera del 6 novembre sull’A6 Torino–Savona. L’operazione, finalizzata alla stabilizzazione di una lesione vertebrale, è riuscita ma le condizioni del sacerdote restano critiche. Attualmente don Robella è ricoverato al CTO di Torino, in prognosi riservata e costantemente monitorato. Nei prossimi giorni i medici tenteranno di svegliarlo gradualmente.