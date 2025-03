Torino, Masina e la lotta al razzismo: importante lezione con gli oratori

Nella giornata di ieri, martedì 11 marzo, lo Stadio Olimpico Grande Torino ha ospitato il Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out: l’ottava tappa del torneo nazionale giovanile di calcio a 7 che coinvolge gli oratori delle città delle squadre partecipanti al campionato di Serie A. In occasione dell'evento, i ragazzi dai 12 ai 14 anni della Parrocchia Santi Martino e Dionigi e dell’Oratorio San Francesco hanno avuto la possibilità di incontrare Adam Masina. L'italo-marocchino si è reso protagonista, insieme alle ragazze e ai ragazzi delle parrocchie, di un'interessante discussione legata ai temi dell’amicizia, del rispetto, del gioco di squadra, della lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione. Il numero 5 granata ha autografato le divise personalizzate del torneo che sono state consegnate ai capitani delle squadre dei due oratori. Dall'altra parte Masina ha ricevuto in dono dai due oratori la maglia con il claim "Il calcio è amicizia", simbolo della competizione e del potere di legare e unire che lo sport deve avere. A sottolineare l'importanza dell'evento, sono intervenuti anche Silvio Benati, Responsabile Progetto Scuole del Torino FC, ed Elena Vetere, dell’Ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Serie A. I ragazzi, che nel weekend avranno la possibilità di scendere in campo al fianco dei propri idoli, hanno sostenuto le fasi provinciali del torneo Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out. Le successive fasi regionali e interregionali decideranno le otto squadre che potranno partecipare alla fase finale del torneo a Roma, con l'ultima sfida che si giocherà proprio allo Stadio Olimpico di Roma.