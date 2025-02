Torino, Massimo Ranieri: “Mio padre mi parlava sempre di Superga. E poi Meroni…”

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, il cantante in gara a Sanremo parla della sua passione per gli Invincibili e per la Farfalla Granata

Non solo Willie Peyote - che ha fatto il suo ingresso al festival con delle scarpe con il Toro disegnato sopra - a Sanremo c'è qualcun altro che è legato al color granata. Parliamo di Massimo Ranieri, che, alla sua ottava partecipazione a Sanremo, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Il cantante, napoletano di nascita, ha raccontato di come ci sia un'altra squadra nel suo cuore oltre a quella partenopea: il Grande Torino. A ciò si aggiunge per altro un amore innato nei confronti di Gigi Meloni. Di seguito le parole di Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri: "Oltre al Napoli, di cui ovviamente sono pazzo, c'è un'altra squadra mitica, del passato, che mi suscita grandi emozioni: il Torino. Meglio, il Grande Torino. Della tragedia di Superga mi parlava sempre mio padre. Piangeva, mentre mi raccontava di quegli eroi. I campioni su quell’aereo per lui erano dei miti. Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezar... Mazzola. Lui la conosceva a memoria, quella rosa. L’ha insegnata anche a me. E poi ho amato follemente Gigi Meroni: uno che dice no alla Nazionale pur di non tagliarsi i capelli, ma vi rendete conto?"