Un lutto improvviso scuote il mondo sanitario piemontese e non solo. E' scomparso improvvisamente, infatti, nella notte tra il 27 e il 28 aprile, a soli 46 anni, il professor Riccardo Faletti, figura di spicco nella radiologia e da pochi mesi alla guida dell'Unità di Radiodiagnostica a Direzione Universitaria dell'Ircss di Candiolo. Faletti era anche un apprezzatissimo consulente del Toro, così come il papà Carlo. La Redazione di Toro News si stringe con commozione attorno alla famiglia e a tutti i suoi cari in questo momento così doloroso, porgendo le più sentite condoglianze.

Il cordoglio del club

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Faletti nel ricordo del professor, Direttore dell’Unità di Radiodiagnostica a Direzione Universitaria dell’Irccs di Candiolo, Professore Associato di Radiologia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di Torino e apprezzatissimo consulente del Torino FC, al pari del papà, prof. Carlo Faletti. Agli affetti più cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici e conoscenti il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata".