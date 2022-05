Torino-Napoli, nell’intervallo i Sensounico canteranno “Quel Giorno di Pioggia”

La band e lo speaker dello stadio, Stefano Venneri, invitano il pubblico ad alzare la sciarpa al cielo durante l'esibizione

Per ricordare gli Invincibili, a tre giorni di distanza dal 4 maggio, il Torino FC ha comunicato su Twitter che, nell'intervallo del match odierno tra Torino e Napoli, la band dei Sensounico canterà "Quel giorno di pioggia", ovvero la loro canzone dedicata al ricordo della tragedia di Superga. Il gruppo, così come lo speaker dello stadio Stefano Venneri, invita il pubblico ad alzare la sciarpa verso il cielo durante i minuti dell'esibizione: un gesto simbolico "per tutti i cuori granata che non battono più".