Torino, nella notte affissi striscioni contro Cairo all’Olimpico e alla Gran Madre

Non si placa la protesta contro la presidenza di Urbano Cairo. Continua il delicatissimo momento in casa Toro, con il rapporto tra tifosi e società sempre più ai minimi storici. Dopo il letame fuori alle porte del Filadelfia e i numerosi striscioni apparsi fuori dallo stadio già nelle scorse settimane, questa mattina davanti alla biglietteria nord dell’ "Olimpico Grande Torino" è comparso un nuovo striscione con sopra scritto "Presidente Pagliaccio" e alcuni volantini affissi già in altre occasioni con la didascalia "Io non posso entrare” di fianco alla foto del presidente Cairo, un chiaro ed inequivocabile messaggio dei tifosi verso il presidente granata. Tuttavia, questo non è l’unico. Nella notte hanno affisso un altro striscione davanti alla Gran Madre "20 anni fa hai speso per i palloni, ora vai fiori dai cog*ioni".