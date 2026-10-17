Nella giornata di martedì 13 ottobre, era venuto a mancare Angelo Marello. Storico carrozziere di Torino, dalla bottega di corso Tortona 54, aperta negli anni '50 dal padre, sono passati sindaci, campioni del Toro e del ciclismo. Oggi si sono tenuti i funerali di Marello presso la Casa Funeraria Memoria in Lungo Dora Colletta. Alla cerimonia ha partecipato anche il primo cittadino Lo Russo: "Un amico, una persona che ha dedicato tutta la vita a dimostrare che si può avere un cuore grande. Il lavoro in corso Tortona, la grande passione per il Toro e il ciclismo. E la memoria della Resistenza.. da lui si andava a riparare lamacchina un po’ arrabbiati, ma ti accoglieva sempre col sorriso. Mai visto arrabbiato. Angelo ha costruito la storia di questa città. Ho voluto il gonfalone perché Angelo ha dimostrato l’essenza della città fatta di amicizia e sorrisi. Se da lassù ci aiuterà ancora a sistemare le nostre carrozzerie ammaccate ci farà un favore. Grazie Angelo!".