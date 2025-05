Torino, questa sera al Museo del Grande Torino Pecci presenterà il suo ultimo libro

In occasione del 49° anniversario dell’ultimo scudetto vinto dal Torino, questa sera, alle 21, al Museo del Grande Torino l'ex giocatore granata Eraldo Pecci presenterà il suo ultimo libro, “Ti racconto i campioni del Torino”. La sua è un’opera in cui viene ripercorsa la storia della società granata attraverso i ritratti di cinquanta calciatori che ne hanno scritto pagine significative. Al fianco di Pecci ci sarà un altro protagonista del scudetto del '76 ovvero Roberto Salvadori e anche Paolo Bacigalupo, il nipote del portiere del Grande Torino. A presentare l’evento sarà Alessandro Muliari. Oltre alla presentazione del libro, verrà inaugurata la mostra dedicata all’opera in cui saranno presenti anche diverse illustazioni realizzate da Giampaolo Muliari, pittore e direttore del Museo, che sono presenti anche all’interno del volume di Pecci.