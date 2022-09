Torino, sabato 24 c’è la Festa della Curva Maratona

L'evento avrà luogo all'Hiroshima Mon Amour, in Via Carlo Bossoli 83 a Torino

E' in programma per sabato 24 settembre, all'Hiroshima Mon Amour di Via Carlo Bossoli 83 a Torino, la Festa della Curva Maratona. In attesa di ulteriori dettagli, di seguito riportiamo la locandina dell'evento.