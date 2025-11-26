Torino, Savva compie 20 anni: tanti auguri Zanos!

Zanos Savva oggi compie 20 anni. Il giocatore cipriota è nato il 26 novembre 2005, a Nicosia. Arrivato al Torino nell'estate del 2023, è passato tanto tempo dall'ultima presenza di Savva in campo, a causa dell'infortunio al tendine rotuleo. Ad oggi la giovane ala destra sta seguendo un percorso di riabilitazione e il suo rientro in campo è ancora lontano. Savva con il Toro vanta 1 gol in 2 presenze in Serie A.