Torino, Savva compie 20 anni: tanti auguri Zanos!

Zanos Savva oggi compie 20 anni. Il giocatore cipriota è nato il 26 novembre 2005, a Nicosia. Arrivato al Torino nell'estate del 2023, è passato tanto tempo dall'ultima presenza di Savva in campo, a causa dell'infortunio al tendine rotuleo. Ad oggi la giovane ala destra sta seguendo un percorso di riabilitazione e il suo rientro in campo è ancora lontano. Savva con il Toro vanta 1 gol in 2 presenze in Serie A.
Zanos Savva oggi, 26 novembre 2025, spegne 20 candeline
Tanti auguri Zanos, da parte di tutta la redazione di Toro News! Che tu possa tornare presto in campo!
