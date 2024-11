Torino, Schuurs compie 25 anni: tanti auguri Perr!

Perr Schuurs oggi compie 25 anni. Il difensore olandese è nato il 26 novembre 1999, a Nieuwstadt. Arrivato al Torino nell'estate del 2022, è passato oltre un anno dall'ultima presenza di Schuurs in campo, a causa dell'infortunio al crociato rimediato in quel Torino-Inter del 21 ottobre 2023. Ad oggi l'ex Ajax sta seguendo un percorso di riabilitazione a Londra, e il suo rientro in campo è previsto non prima del 2025. Schuurs con il Toro vanta 2 gol e 2 assist in 43 presenze.