Torino, senti Petrachi: “Durante il mio operato plusvalenze e Europa League”

L'ex Direttore tecnico granata: "Un affare prendere Juric, a me ci sono voluti 10 anni per portare il club oltre l'autogestione"

L'ex Direttore sportivo granata Gianluca Petrachi, che ha ricoperto la carica dal 2009 al 2019, è tornato a parlare del Torino in un'intervista rilasciata a Il Mattino. Ecco le sue dichiarazioni: "Salvare una squadra nelle condizioni in cui l'aveva trovata nella scorsa stagione è stato un vero miracolo per cui bisogna fare i complimenti a Nicola. Il Toro poi ha fatto benissimo a prendere Juric, che sta cercando di dare la propria mentalità ma non è semplice, bisogna dargli tempo. Io ho impiegato dieci anni per portare il club a un livello diverso dall'autogestione; negli ultimi 5-6 anni producemmo 200 milioni di plusvalenze e riuscimmo anche a qualificarci in Europa League, partendo dalla B con un ossatura fatta di giocatori italiani a cui unire alcuni stranieri che avrebbero portato un guadagno considerevole, e così è stato". Petrachi, dopo aver lasciato il Toro, aveva firmato nel giugno del 2019 un contratto triennale con la Roma diventandone il Direttore sportivo, ma meno di un anno dopo è stato sollevato dall'incarico.