Torino Simbolo-River Plate: 76 anni fa la partita in ricordo degli Invincibili

Il legame indissolubile che c'è tra il Torino e il River Plate continua a vivere da tantissimi anni e uno dei simboli di questa amicizia che unisce le due squadra compie oggi 76 anni. Si tratta dell'amichevole che è divenuta un vero e proprio "memorial sportivo" che si è giocata il 26 maggio del 1949 tra il Torino Simbolo e il River Plate. In memoria degli Invincibili scomparsi pochi giorni prima nella tragedia di Superga, venne organizzata questa amichevole tra il River Plate e il Torino Simbolo, squadra composta dai campioni di altre società italiane come Inter, Milan, Fiorentina e Juventus. L'idea venne ad Antonio Vespucio Liberti che offrì di far giocare la sua squadra titolare in questa amichevole con i rappresentati granata mentre le riserve giocarono il match del campionato argentino. Fu una gara che terminò 2-2 con le reti di Nyers, Labruna, Annovazzi e Di Stefano davanti a circa 60.000 persone che riempirono lo stadio a Torino. Questa amichevole fu uno dei più indimenticabili gesti di legame tra il Torino e il River Plate che poi invitò nel 1951 il club granata alla festa del suo 50° anniversario e ancora in epoca moderna tante divise accomunano i simboli di una o dell'altra squadra vicendevolmente in segno della "Eterna Amistad".