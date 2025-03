Torino, tanti auguri a Gleison Bremer: il difensore compie oggi 28 anni

Nato a Itapitanga il 18 marzo 1997 e cresciuto tra i settori giovanili del Desportivo Brasil e del San Paolo, nel 2017 viene acquistato dall'Atlético Mineiro con cui esordisce il 26 giugno in occasione della partita vinta 1-0 contro la Chapecoense. Il 10 luglio 2018 viene acquistato a titolo definitivo per circa 5 milioni di euro dal Torino ed esordisce con i granata il 12 agosto seguente, in occasione della gara di Coppa Italia contro il Cosenza. Il 30 novembre del 2019 realizza la sua prima rete con la maglia granata nella vittoria esterna contro il Genoa e il 28 gennaio 2020 trova una doppietta nella partita di Coppa Italia contro il Milan. Termina la stagione 2019-2020 con 35 presenze con 5 reti complessive. Il 20 luglio 2022, viene acquistato a titolo definitivo dalla Juventus per 41 milioni di euro più 8 milioni di bonus e debutta in maglia bianconera il 15 agosto seguente contro il Sassuolo.