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Torino, tanti auguri a Pietro Pellegri: l’attaccante compie oggi 25 anni

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Il classe 2001 è il terzo calciatore più giovane ad aver segnato in Serie A e anche il più giovane ad aver realizzato una doppietta nel massimo campionato
Redazione Toro News

Nato a Genova il 17 marzo 2001 e cresciuto nelle giovanili del Grifone, Pietro Pellegri esordisce in Serie A con la maglia rossoblù all'età di 15 anni (con Amadei, è stato il giocatore più giovane ad aver mai esordito in Serie A fino a Wisdom Amey del Bologna). Rimarrà con il club ligure fino al 2016, quando verrà ceduto a titolo definitivo al Monaco, in Francia: con il club monegasco, la sua esperienza termina precocemente - nel 2018 - a causa di un problema all'inguine, il quale lo costringerà a saltare anche la stagione successiva, 2019-20. Nel 2021 passa in prestito al Milan, con il quale giocherà soltanto per mezza stagione perché nella sessione invernale del calciomercato 2021-22 i rossoneri risolveranno il prestito e il giocatore classe 2001 passerà - con la formula del prestito con diritto di riscatto - dal club francese a vestire la maglia del Torino, che nel giugno 2022 esercita il riscatto. Ad agosto 2024 Pietro Pellegri è stato ceduto fino a giugno 2026 all'Empoli, in prestito con opzione di acquisto definitivo.

Tanti auguri da parte di tutta la redazione di Toro News!

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