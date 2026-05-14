Oggi l'attaccante svedese spegne 21 candeline
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Cresciuto calcisticamente in Svezia, Alieu Njie approda al settore giovanile del Torino nell’estate del 2021, iniziando un percorso che lo porterà rapidamente a distinguersi nel vivaio granata. Dopo aver completato tutta la trafila fino alla Primavera, nel luglio 2023 firma il suo primo contratto da professionista con il club. Nella stagione 2024/2025, il classe 2005 entra stabilmente nel gruppo della prima squadra guidata da Paolo Vanoli e il 20 settembre 2024 realizza il sogno dell’esordio in Serie A, subentrando nel finale della sfida vinta contro il Verona. Poche settimane più tardi arriva anche la prima gioia tra i professionisti: il 25 ottobre 2024 segna il gol decisivo contro il Como, regalando al Torino una preziosa vittoria. Il 4 gennaio 2026 torna nuovamente al gol proprio sul campo del Verona, teatro del suo debutto in massima serie. Oggi, 15 maggio, Alieu Njie compie 21 anni.
Ad Alieu Njie, tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta la Redazione di Toro News!
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