Oggi l'attaccante svedese spegne 21 candeline

Redazione Toro News
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Cresciuto calcisticamente in Svezia, Alieu Njie approda al settore giovanile del Torino nell’estate del 2021, iniziando un percorso che lo porterà rapidamente a distinguersi nel vivaio granata. Dopo aver completato tutta la trafila fino alla Primavera, nel luglio 2023 firma il suo primo contratto da professionista con il club. Nella stagione 2024/2025, il classe 2005 entra stabilmente nel gruppo della prima squadra guidata da Paolo Vanoli e il 20 settembre 2024 realizza il sogno dell’esordio in Serie A, subentrando nel finale della sfida vinta contro il Verona. Poche settimane più tardi arriva anche la prima gioia tra i professionisti: il 25 ottobre 2024 segna il gol decisivo contro il Como, regalando al Torino una preziosa vittoria. Il 4 gennaio 2026 torna nuovamente al gol proprio sul campo del Verona, teatro del suo debutto in massima serie. Oggi, 15 maggio, Alieu Njie compie 21 anni.

Torino FC v US Sassuolo Calcio - Serie A

Ad Alieu Njie, tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta la Redazione di Toro News!

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