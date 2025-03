Torino, tanti auguri ad Antonio Barreca: il difensore compie oggi 30 anni

Nato a Torino il 18 marzo 1995, Barreca cresce calcisticamente nelle giovanili granata per poi essere girato in prestito in Serie B prima al Cittadella (stagione 2014-15) e poi al Cagliari (stagione 2015-16), con cui vince il campionato e viene promosso in Serie A. Il 26 giugno 2016torna al Torino ed esordisce con i granata nel 3º turno di Coppa Italia contro la Pro Vercelli. Il 10 luglio 2018 si trasferisce nel club francese del Monaco ed esordisce in Ligue 1 l'11 agosto 2018, alla prima giornata di campionato, contro il Nantes mentre il 6 novembre debutta in UEFA Champions League. Poi, nelle stagioni successive, viene girato in prestito tra Premier League (Newcastle) e Serie A (Genoa, Fiorentina e Lecce). Il 25 agosto 2022 ritorna al Cagliari in Serie B ma il 18 luglio 2023 viene ufficializzato come nuovo calciatore della Sampdoria sempre in Serie B. Il 3 febbraio 2025 viene acquistato dal Südtirol.