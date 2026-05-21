Nato a Milano il 21 maggio del 1957, ma cresciuto in provincia di Alessandria, Urbano Cairo è alla guida del Torino dal 2 settembre 2005. Da quasi 21 anni in sella alla società granata, Cairo è diventato il primo dicembre del 2024 il presidente più longevo della storia del Toro, superando Orfeo Pianelli. Nella sua carriera in granata, l'editore ha guidato il Torino per 4 anni in Serie B e i restanti in Serie A: le migliori prestazioni tra alti e bassi di questi anni - sempre riuscendo a conquistare la salvezza - sono i 7^ posti raggiunti nel 2014 e nel 2019, che hanno permesso ai granata di raggiungere la qualificazione in Europa League dopo le estromissioni rispettivamente di Parma e Milan.

Oltre che presidente del Torino, Urbano Cairo è un uomo imprenditoriale a livello nazionale: insieme alla sua società, la Cairo Communication, è proprietario di LA7, RCS MediaGroup e Cairo Editore. Oggi, il 21 maggio del 2026, il presidente granata compie 69 anni: buon compleanno da tutta la redazione di Toro News!