Torino, ti ricordi De Luca? Cremonese trascinata in A dall’ex attaccante granata

Grazie al 3-2 rifilato allo Spezia nella finale playoff, la Cremonese torna in Serie A. Dopo il Sassuolo e il Pisa , che avevano centrato la promozione in A arrivando primo e secondo, con la vittoria della finale di ritorno dei playoff di ieri si è aggiunta anche la Cremonese di Stroppa, alla terza promozione in A, a completare il roster delle venti squadre. I lombardi si sono aggiudicati la finale playoff grazie al 3-2 sul campo dello Spezia nella partita di ritorno e dopo lo 0-0 dell’andata.

Il 3 gennaio 2018 Sinisa Mihajlovic lo fa esordire con la prima squadra del club granata nel derby di Coppa Italia perso per 2-0 contro la Juventus, in quella che rimane l'unica presenza con la prima squadra del Torino. Dopo una serie di prestiti con Renate, Reggiana, Alessandria e Virtus Entella, nel settembre del 2020, nonostante abbia svolto la preparazione estiva con il Torino, passa a titolo definitivo al Chievo in Serie B nell'affare che porta Ibrahim Karamoko ai granata. Rimasto svincolato dal Chievo, firma con la Sampdoria che lo gira subito in prestito al Perugia. Dopo due anni a Genova dove fa il suo esordio in Serie A, nel luglio del 2024 De Luca passa a titolo definitivo alla Cremonese, in Serie B, con cui firma un contratto quadriennale. Ora appare pronto per vivere un campionato di A da protagonista, mentre il Torino può chiedersi se sia stato giusto non aver aspettato il giocatore