Torino, una delegazione delle giovanili granata fa visita ai bambini in ospedale

Una delegazione del settore giovanile maschile e femminile granata si è unita alla Fondazione Forma ETS e ai Supereroi e supereroine – da Batman a Wonder Woman, da Spiderman a Ironman –per regalare un menti di gioia ai pazienti più piccoli dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. L'iniziativa è ormai una tradizione, soprattuto per i SuperEroiAcrobatici ODV ETS, che dal 2016 visitano ospedali e strutture sanitarie per portare leggerezza e forza nei reparti pediatrici. A tal propositi è intervenuto anche Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC: "Come ogni anno, siamo molto contenti di partecipare in maniera attiva al fianco dei SuperEroiAcrobatici nella loro missione più nobile. Anche le nostre calciatrici e i nostri calciatori oggi qui presenti possono contribuire nel portare un momento di gioia e speranza tra le famiglie del Regina Margherita. Il Toro non si arrende mai e sono i valori granata che vogliamo portare oggi a chi sta combattendo le sfide della malattia"