Torino, uomo si arrampica sulle vele del Filadelfia: minaccia il suicidio

Momenti di tensione quest'oggi, martedì 5 agosto attorno alle ore 13:00, allo Stadio Filadelfia. Un uomo, arrampicatosi sulle vele dell’impianto minaccia il suicidio. Sul posto sono prontamente intervenuti polizia e vigili del fuoco, attualmente impegnati in una delicata opera di mediazione. L’uomo, visibilmente alterato, ha con sé una bottiglia di whisky e un cappio stretto attorno al collo. La zona è stata messa in sicurezza per permettere alle forze dell’ordine di operare nel tentativo di riportarlo a terra sano e salvo. La situazione è ancora in evoluzione. Seguiranno aggiornamenti.