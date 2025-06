Torneo Curva Maratona: a luglio la seconda edizione

Dopo il successo dello scorso anno, a luglio partirà la seconda edizione del "Torneo Curva Maratona" torneo di Calcio a 5 organizzato dalla curva Maratona. Il torneo avrà luogo domenica 13 luglio alle ore 10:00 al Centro Sportivo Tazzoli in Corso Enrico Tazzoli, 78. Le iscrizioni sono aperte a chiunque voglia partecipare con la propria squadra. Inoltre, al prezzo di 10 euro verrà servito il pranzo che comprende grigliata e birra. Il torneo, preparato dal tifo organizzato granata, sarà un'occasione di aggregazione per tutti gli appassionati del Torino. Per info e inscrizioni al torneo contattare il numero 3473768280. A seguire la locandina del torneo.