Torneo Toro Club in ricordo dei Caduti: presenti Sala, Santin, Rampanti, Vigata e Strippoli

Sotto una pioggia scrosciante e continua hanno preso parte alla manifestazione tutte le 11 squadre di tifosi precedentemente iscritte, per un totale di circa 140 presenti all'evento. Alle 17, come da tradizione, il ricordo dei Caduti di Superga presso il vicino monumento eretto dal Toro Club Saluzzo. Capitan Claudio Sala ha letto i nomi dei caduti sotto un cielo grigio più che mai evocativo. Oltre a Sala, hanno dato lustro alla manifestazione altri ospiti illustri come Nello Santin, Serino Rampanti, Toni Vigata e Gino Strippoli. Al termine gli ospiti hanno premiato le prime 4 squadre con i memorial dedicati a storici tifosi granata che oggi sono con gli Invincibili. Per la cronaca, vincitori della manifestazione sono stati i ragazzi del Toro Club Scalenghe, che hanno battuto in finale i padroni di casa del Toro Club Saluzzo; podio anche per il Toro Club Le Gru e Bruino che ha prevalso nella finalina sui tifosi di Lagnasco. Ma viste le condizioni meteo, e la grande partecipazione, tutti i partecipanti sono stati salutati dai padroni di casa saluzzesi come vincitori morali, e oltre ai trofei non sono mancati riconoscimenti a tutti i giocatori iscritti . Il Toro Club Saluzzo da appuntamento alla prossima edizione!