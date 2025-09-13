Toro, 23 anni fa l’addio a Fabrizio Gorin

Il 13 settembre 2002 si spegne a Genova, a soli 48 anni, Fabrizio Gorin, difensore del Torino campione d’Italia 1975-76. Nato a Pellestrina nel 1954, dopo gli inizi nel Mestre e l’esordio in A con il Vicenza, arrivò in granata nel 1975 e scrisse subito la storia: dodici presenze nello Scudetto firmato da Gigi Radice e un gol indimenticabile, quello che regalò la vittoria all’Olimpico contro l’Inter. Calciatore duttile, sempre al servizio della squadra, restò al Toro fino al 1978, collezionando 43 presenze. Proseguì poi la carriera tra Genoa, Palermo, Prato e Fano, prima di chiudere al Pontedecimo e iniziare ad allenare i giovani liguri. Una leucemia fulminante lo portò via troppo presto, lasciando però per sempre il ricordo di un granata vero, entrato nella storia del club con lo Scudetto del ’76.