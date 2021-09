17 settembre 1971, nasce Mauro Milanese: ex Toro oggi amministratore Triestina

Figurine / 50 anni fa nasceva Mauro Milanese, giocatore del Torino nella stagione 1995-96.

17 settembre 1971: cinquantesimo anniversario dalla nascita di Mauro Milanese. Oggi dirigente della Triestina, inizia la sua carriera nelle giovanili dell'omonima squadra della città friulana, esordendo poi in Serie A con la maglia della Cremonese, nel 1994. Oltre alla Cremonese, diventa giocatore di Napoli, Inter (con il quale vince una Coppa UEFA nella stagione 1997-98), Parma, Perugia, Ancona, e Torino, nel quale milita per tutta la stagione 1995-96 e con il quale totalizza 31 presenze, ma nessun gol. Nell'estate del 2006, continua la sua carriera nella Serie B inglese, ma un anno dopo torna in Italia, sempre con la maglia granata, ma stavolta della Salernitana, con la quale raggiunge la promozione in Serie B. Termina la sua carriera nel Varese, squadra in cui ha giocato dopo la scadenza del contratto con la squadra campana. Finisce quindi la sua carriera da giocatore, ma continua nel mondo calcistico: prima procuratore, e poi direttore sportivo del Varese, del LeytonOrient (nel quale diventa poi anche allenatore), fino a diventare, ancora oggi, amministratore della società della Triestina.