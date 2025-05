Toro Club Gian Paolo Ormezzano, il Memorial Mauro Tartaglia a Melfi: ospite Dossena

Programma fitto e ospiti di livello al Memorial Mauro Tartaglia in Basilicata

Redazione Toro News 24 maggio 2025 (modifica il 24 maggio 2025 | 16:20)

Tutto pronto in quel di Melfi per il Memorial "Mauro Tartaglia". Come ormai consuetudine, arrivati all'ottava edizione, l'Associazione Toro Club Melfi "Gian Paolo Ormezzano" ha organizzato, con il supporto delle autorità, il Memorial nella città di Melfi, dove, a partire dalle 17:30, si susseguiranno ospiti importanti in un fitto programma di eventi d'eccellenza. Tra le personalità presenti si segnalano Giampaolo Muliari, direttore del Museo del Grande Torino e della Leggenda granata, Alessandro Muliari, che dialogherà con Timothy Ormezzano, Andrea Pavan, giornalista di Tuttosport, e Gianluca Tartaglia, presidente del Toro Club Melfi "Gian Paolo Ormezzano". Come ospite d'onore, ci sarà Beppe Dossena. Assieme a lui presente anche l'ex granata Franco Selvaggi. Di seguito il comunicato stampa dell'evento.

Ottava edizione del Memorial "Mauro Tartaglia": il comunicato stampa — "Sabato 24 maggio, alle ore 17.30, presso il centro culturale “Nitti” di Melfi (vico S. Pietro snc), è in programma il Memorial “Mauro Tartaglia”, giunto alla ottava edizione, organizzato dal Toro club Melfi “Gian Paolo Ormezzano”.

La manifestazione, per ricordare l’educatore, l’amministratore pubblico e l’animatore civile scomparso nel 2017, gode del patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, del Comune di Melfi, del Coni regionale, della Lnd Basilicata e del Torino Fc.

L’evento, che si articola in diversi momenti tra educazione, cultura e sport, avrà come ospite d’onore Beppe Dossena, ex calciatore del Torino e campione del mondo con la nazionale italiana in Spagna nel 1982.

Ad aprire la manifestazione sarà la mostra “ Con la maglia numero 10: Beppe Dossena” di Giampaolo Muliari, artista e direttore del Museo del Grande Torino e della Leggenda granata. Si proseguirà con un ricordo dedicato alla figura di Gian Paolo Ormezzano, indimenticato giornalista e grande amico del club che porta il suo nome, nello spazio “GPO, qui tutti ti amiamo” nel quale Alessandro Muliari dialogherà con Timothy Ormezzano. Due i riconoscimenti che saranno conferiti nel corso della manifestazione: il premio “Piero Rinaldi” l’amicizia nello sport per ricordare l’indimenticato amico e già presidente della Lnd Basilicata e il premio giornalistico “Gian Paolo Ormezzano”, giunto alla XIX edizione, conferito ad Andrea Pavan giornalista di “Tuttosport” che intervisterà Beppe Dossena, ospite d’onore della manifestazione. Ha annunciato la sua presenza anche un altro ex calciatore granata e campione del mondo, Franco Selvaggi. Al termine è in programma la cena sociale del club lucano.

“Anche quest’anno il Memorial ‘M. Tartaglia’, evento di punta del nostro club - afferma il presidente del Toro club Melfi ‘Gian Paolo Ormezzano’ Gianluca Tartaglia- si evidenzia per qualità e ospiti prestigiosi. Si tratta di un programma articolato dove c’è spazio per i ricordi, per la cultura e per la parte sportiva. Tutto, ovviamente, a forti tinte granata. Avere come ospite d’onore Beppe Dossena è per noi motivo d’orgoglio per quello che ha rappresentato come calciatore e per il suo spessore umano e valoriale. La sua presenza e quella degli altri prestigiosi ospiti renderanno unica questa ottava edizione del memorial dedicato a mio padre”.

Melfi 22 Maggio 2025"