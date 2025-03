Toro Club Saluzzo: serata con ospiti di lusso in ricordo di Franceschina

Nella serata di ieri erano presenti circa 150 al Toro Club di Saluzzo per ricordare insieme ai familiari Bruno Franceschina, ex calciatore del Torino scomparso pochi giorni fa nella città piemontese. Erano presenti Rossi, Cois, Vigato e, in collegamento telefonico da Viareggio, il dirigente granata Claudio Scloss, intervistati da Gino Strippoli. Inoltre, era presente anche Enrico Chiesa che ha parlato del suo progetto "Enrico Chiesa Team" che organizza partite di beneficicienza. L'ex calciatore ha annunciato che la prossima è in programma ad Alba il 24 maggio e ne verrà organizzata anche una a Saluzzo in autunno.