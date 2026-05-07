Saranno gli ultimi novanta minuti di sciopero, poi il Toro potrà riabbracciare almeno in parte le sue curve in un derby che farà calare il sipario sul campionato. La gara contro il Sassuolo segnerà l'ultima gara senza tifo organizzato, ultimo appuntamento di uno sciopero scattato nel mese di febbraio contro il Lecce. Una scelta dura, lanciata dalla curva Maratona e seguita anche dai Torino Hooligans in curva Primavera. Da quel momento, le curve sono state disertate dai gruppi e il Toro - ironia della sorte - ha messo in fila un rendimento di alto livello: quattro vittorie (Lecce, Lazio, Parma e Verona), un pareggio contro l'Inter e una sconfitta con il Bologna.

Maratona pronta al rientro: si pensa già alla coreografia

Niente Torino Hooligans, gruppo sempre più predominante

L'anticipo di venerdì sera contro il Sassuolo rappresenterà l'ultimo atto senza tifosi, poi la curva Maratona ha già annunciato il rientro per il derby in programma a fine maggio. Nelle ultime settimane, nonostante l'assenza dei gruppi, si era comunque già visto un graduale ritorno dei tifosi in Maratona. Di partita in partita, gli spazi vuoti si sono progressivamente ridotti. E nel finale di gara contro l'Inter la curva ha anche ripreso a cantare, lasciandosi trascinare dalla rimonta della squadra.Quasi una prova generale in vista della stracittadina, ultimo appuntamento stagionale. Per quella gara la Maratona tornerà a popolarsi: l'intero settore è già sold out, da settimane fuori dallo stadio prosegue la raccolta fondi per realizzare la coreografia. Contro la Juve mancheranno invece i Torino Hooligans, gruppo della curva Primavera che nelle ultime settimane ha preso il sopravvento nel mondo granata e si è preso la scena durante la contestazione a Superga. I Th, come annunciato nelle scorse settimane: non rientreranno nemmeno per il derby. Una scelta che ha alimentato dissapori crescenti con la curva Maratona.