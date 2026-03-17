Toro, meet & greet con Gineitis e Casadei: ecco la data e le info sull’evento

Il Torino FC, attraverso il proprio sito ufficiale e i canali social, ha annunciato un appuntamento speciale per i suoi sostenitori: domani, mercoledì 18 marzo, si terrà un meet & greet con i tifosi presso il Torino Store di corso Agnelli, con inizio alle ore 17:30. Protagonisti dell’evento saranno i due centrocampisti granata Cesare Casadei e Gvidas Gineitis, che incontreranno i tifosi per foto e autografi. L’iniziativa rientra nel percorso di riavvicinamento con i tifosi e mira a rafforzare ulteriormente il legame tra la squadra e la piazza in un momento molto delicato a causa delle proteste contro la società. Per i supporter granata si tratta di un’occasione speciale per incontrare da vicino i due giocatori. Inoltre, la maglia home del Toro potrà essere acquistata con uno sconto del 30% per quei sostenitori che saranno presenti all'evento.